رياضة | بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف

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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر كورة أون لاين كورة لايف بث قوي بدون تقطيع جودة عالية HD، يستضيف اليوم ليفربول الساعي بقوة نحو صدارة ترتيب البريميرليج فريق مانشستر يونايتد على ملعب “الأنفيلد” معقل الريدز في مواجهة خاصة ومرتقبة بشدة حيث هى المباراة الأكثر مشاهدة في التاريخ والتي سجلت رقم قياسي في عام 2015 حين تابع المباراة نحو 700 مليون شخص عبر الشاشات.

بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المتميز حفيظ دراجي ويسعى ليفربول لاستغلال عامل الأرض لانهاء المباراة لصالحه للعودة لصدارة ترتيب الدوري الانجليزي حيث يصل به الفوز للنقطة 45 متقدما على السيتي بفارق نقطة واحدة.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Live يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر كورة أون لاين، مباراة اليوم بين الفريقين تمثل صراعا خاصًا لكل فريق، فليفربول يأمل لكسر عقدة اليونايتد فالريدز لم يحققوا الفوز عليه في الدوري منذ أكثر من 4 أعوام تحديدا في مارس عام 2014، أما مورينهو الذي قاد فريقه هذا الموسم لبداية سيئة جعلت الكثير ينادي باقالته فإنه يسعى لتأكيد سيطرته في المواجهات المباشرة بين الأندية الكبار.

نتيجة المباراة:

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف

وصل فريق مانشستر يونايتد لملعب الأنفيلد.

يجري الآن لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بملعب اللقاء.

صلاح أساسياً في المباراة

دخول اللاعبون للملعب

جماهير ليفربول تبدأ في غناء نشيد فريقهم

بداية الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 1: خطأ لصالح فان دايك

الدقيقة 2: تمريرة من صلاح باتجاه فرمينو وتسديدة ولكن للركنية

الدقيقة 4: هدف أول لصالح مانشستر ولكن تسلل

الدقيقة 9: هجمة خطيرة للريدز بثيادة محمد صلاح والهدف الاول ضائع

الدقيقة 14: تسديدة قوية على مرمى دي خيا ولكن أعلى العارضة

الدقيقة 22: عرضية من راشفور ولكن ضربة مرمى لصالح ليفربول

الدقيقة 24: الهدف الأول عن طريق ماني بعد استلام وتسديدة باليسرى وتقدم ليفربول 1-0

الدقيقة 32: 13 دقيقة على نهاية الشوط الأول وتفوق ليفربول مستمر

الدقيقة 34: مرتدة لليونايتد وعرضية من لوكاكو وهدف التعادل عن طريق لينجارد

الدقيقة 37: تدخل قوي من لوكاكو على كيتا والحكم يوجه له الكارت الأصفر

الدقيقة 42: تسديدة من فرمينو ولكن الدفاع حاضر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Live مشاهدة يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر، ويأمل مشجعي الريدز في الفوز لاسيما مع عودة محمد صلاح للتهديف بقوة فالمصري قد أحزر “هاتريك” في المباراة السابقة أمام بورنموث وقاد ليفربول للعبور لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي الثلاثاء الماضي.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف