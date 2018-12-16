رياضة | الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين بدون تقطيع، يستضيف نادي ليفربول اليوم نادي مانشستر يونايتد في ملعب الأنفيلد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، وتُعد تلك المباراة من المباريات الأكثر تنافسية في انجلترا، وقد صرح كلوب في وقت سابق بأن لاعبو مانشستر مذهلون للغاية كما أن مورينيو هو الأنجح في التدريب عالمياً.

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، كما سيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على القناة bein sports HD 2 بتعليق المتميز حفيظ دراجي.

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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الاسطورة يلا شوت كورة لايف،يبحث ليفربول عن الفوز في مباراة اليوم ليعود لصدارة الدوري، حيث أنهي ليفربول الجولة السابقة بفوز رائع على بورنموث تصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بعد خسارته للمباراة الأولى في الدوري، بينما يسعى مانشستر يونايتد للفوز في لقاء اليوم لتحسين ترتيبه بالدوري الذي يحتل فيه المركز السادس.

متابعة اللقاء:

وصل فريق مانشستر يونايتد لملعب الأنفيلد.

عمليات الإحماء الآن داخل ملعب الأنفيلد.

صلاح يلعب المباراة من الدقيقة الأولى.

المباراة بدأت الآن

الدقيقة 1: ركنية لفريق الريدز والدفاع يتصدى لها

الدقيقة 11: ليفربول يهاجم بشدة على مرمى مانشستر يونايتد

الدقيقة 19: تصويبه من ماني تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 26: ماني يحرز الهدف الأول في اللقاء

الدقيقة 32: لينجارد يتعادل لمانشستر يونايتد بهدف رائع.

الدقيقة 42: محاولات من ليفربول لإحراز الهدف الثاني ودفاع مانشستر يمنع وصولهم للمرمى

انتهاء الشوط الأول من اللقاء بهدف لكل فريق

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر

يذكر التاريخ أن الأفضلية لمانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، حيث تقابل الفريقان في 49 مواجهة جمعت بينهما فاز مانشستر يونايتد في 24 مباراة بينما فاز ليفربول ب17 مباراة وخيم التعادل في 8 مباريات.

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