رياضة | بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 اون لاين | الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 اون لاين | الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 اون لاين | الدوري الانجليزي حسم التعادل الإيجابى 1/1 الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين فريقى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وضيفه مانشستر يونايتد، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة أهداف ليفربول ضد مان يونايتد فى الشوط الأول افتتح ساديو مانى التهديف لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد بطريقة رائعة فى الدقيقة 24 من زمن المباراة. بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 اون لاين | الدوري الانجليزي حسم التعادل الإيجابى 1/1 الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين فريقى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وضيفه مانشستر يونايتد، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". أدرك خيسى لينجارد التعادل للمان يونايتد ضد ليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعدما سقطت الكرة من يد الحارس البرازيلى أليسون بيكر. ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الانجليزي والتى خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقتا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتى الريدز فى المركز الثانى بـ42 نقطة، في الوقت الذى يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة. بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 اون لاين | الدوري الانجليزي

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