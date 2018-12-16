رياضة | شاهد.. هدف فوز أبولون بصناعة مميزة من شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. هدف فوز أبولون بصناعة مميزة من شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد محمود عبدالرازق شيكابالا المحترف ضمن صفوف أبولون اليوناني، فريقه للفوز على زانثي بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشر من الدوري المحلي.

وشارك شيكابالا، في الدقيقة 50 من عمر المباراة وسجل هدف الفوز بالمباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الفهد الأسمر بات قريبًا من العودة للدوري المصري، وتحديدًا ضمن صفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن يوم 5 مارس 1986 شهد ولادة ساحر الكرة المصرية محمود عبد الرازق شيكابالا او الفتي الذهبي لنادي الزمالك.

على الجانب الآخر ساهم شيكابالا في بعض البطولات مع نادي الزمالك وأصبح النجم الأول داخل قلعة الفرسان وأيضا انتقلت النجومية والعشق عندما خاض فترة احتراف ناجحة في اليونان موسم 2005/2006 مع فريق باوك وقدم فترة ناجحة.