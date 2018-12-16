رياضة | Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool

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Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool

تقدم السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف لصالح فريقه في شباك مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “أنفيلد” في كلاسيكو إنجلترا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

واستلم ماني تمريرة سحرية في الدقية 23 وسددها قوية في شباك ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 33 استغل لينغارد خطأ الحارس أليسون بيكر التي سقطت الكرة من يده فتابعها وأسكنها الشباك.

Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool

يدخل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد 5 مباريات خاضها في السابق ضد اليونايتد منذ تدريبه الريدز، تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، سجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا غاليًا على نابولي الإيطالي بهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب “أنفيلد”، ليحجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجلّه خاليًا من الهزائم، للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي، والتي خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقَّتًا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتي الريدز في المركز الثاني بـ42 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة. Salah لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة liverpool في حين يسعى مانشستر يونايتد لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرَّض لها أمام فالنسيا الإسباني بنتيجة 1 – 2 بملعب “المستايا”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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