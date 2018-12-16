رياضة | بث مباشر bein sport ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر صلاح | يلا كورة اون لاين لايف بدون تقطيع|بث مباشر Yalla Shoot

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بث مباشر bein sport ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر صلاح | يلا كورة اون لاين لايف بدون تقطيع|بث مباشر Yalla Shoot

تقدّم ليفربول بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب أنفيلد، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

السنغالي ماني تلقى تمريرة طولية من زميله فابينيو، ليستلمها على صدرها ويسددها بيسراه مباشرة في شباك دافيد دي خيا بالدقيقة 24.

بث مباشر bein sport ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر صلاح | يلا كورة اون لاين لايف بدون تقطيع|بث مباشر Yalla Shoot

التمريرة الحاسمة هي الأولى للاعب الوسط البرازيلي بقميص ليفربول منذ حضوره في الصيف الماضي قادما من موناكو.

ماني كسر صيام ثلاثي هجوم ليفربول أمام يونايتد، إذ لم يكن قد سجّل مطلقا هو ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في شباك الشياطين الحمر، صيام دام 855 دقيقة قبل المباراة، واستمر لـ24 دقيقة إضافية خلالها بمجموع 878 دقيقة .

بث مباشر bein sport ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر صلاح | يلا كورة اون لاين لايف بدون تقطيع|بث مباشر Yalla Shoot