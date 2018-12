رياضة | LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

هيا بنا على الخليج 365 الرياضي لمباراة كلاسيكو الكرة الانجليزية ،بالتعاون مع يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت، elfagr Live خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مباريات اليوم كورة لايف اون لاين، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ليفربول مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وستكون مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتدبث مباشر في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019.

Liverpool vs Manchester United ،مباش يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت،حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت واحدة من أهم المباريات، وفي آخر 174 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق مانشستر يونايتد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 57 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في 69 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 48 مباراة أخرى.

وفى جدول ترتيب الدورى الانجليزى ،يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

فى اتظار بداية اللقاء النارى .

وفى التشكيل الرسم للقاء ،سيلعب محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول خلال المباراة التي تضم الفريقين الأكثر تتويجًا بالدوري في تاريخ انجلترا،حيث تكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ كلاين، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون؛ فابينيو، فينالدوم، كايتا؛ مانى، صلاح، فيرمينو.

The Egyptian star Mohammed Salah Al-Khatt leads the attack against Manchester United, where the basic lineup of the Reds came as follows: Allison, Klein, Louvreen, Van Dyke, Robertson, Fabenio, Fendallum, Keita, Salah, Fermino, Manny.

وفى الجهة المقابلة فيتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: دافيد دي خيا؛ فيكتور ليندلوف، كريس سمالينج، ماتيو دارميان؛ ديوجو دالوت، أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، أشلي يونج، جيسي لينجارد، روميلو لوكاكو، ماركوس راشفورد.

بداية اللقاء 0-0 بعد مرور دقيقتين.

5 دقائق والنتيجة التعادل السلبى مع هدف ابيض للمان.

ولقد أسكن لوكاكو الكرة في شباك ليفربول في الدقيقة 5 من عمر المباراة من تعامل مع عرضية أتت من كرة ثابتة، لكن الحكم المساعد رفع رايته معلنًا عن تسلل.

مرور 8دقائق هجمات نارية للريدز من صلاح ومانيو .

ربع ساعة والنتيجة تعادل والضغط الشديد من الثلاثى الليفربول .

20 دقيقة من عمر الممباراة الرائعة اشجيع رائع وسخوننة سرعة والنتيجة 0-0.

جووول 1-0 للريدز ،حيث استلم ساديو مانى الكرة على الصدر بشكل رائع بعد تمريرة مسقطة من الخلف للأمام لعبها فابينيو ليستلمها السنغالي على الصدر ويضعها في شباك دي خيا في الدقيقة 25.

جوووول التعادل 1-1 من انفراد نحيث تعادل لينجارد لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 34 بعدما لعب لوكاكو عرضية من الجانب الأيسر أخطأ أليسون في التعامل معها، لتسقط من يده أمام اللاعب الانجليزي الذي تابعها بتسديد سكنت الشباك.

