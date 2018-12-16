رياضة | دمياط يجهز سموحة لمواجهة المقاصة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمياط يجهز سموحة لمواجهة المقاصة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خوض مواجهة ودية أمام دمياط، غدًا الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاصة، بالدوري العام.

ويرغب طارق يحيي المدير الفني، في تقيم لاعبيه وتجربتهم قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى تحديد الأسماء الراحلة نهاية العام الجاري.

ويعاني سموحة، بالفترة الأخيرة بسبب النتائج المخيبة بالدوري الممتاز، بالإضافة إلى خروجه على يد غريمه الاتحاد السكندري، بمسابقة كأس مصر.

ويلتقي سموحة مصر المقاصة، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.