رياضة | الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 رابط يوتيوب ماتش liverpool

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الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 رابط يوتيوب ماتش liverpool أحرز خيسى لينجارد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، الهدف الأول فى شباك مضيفه ليفربول، بعد خطأ من البرازيلى اليسون حارس الريدز الذى سقطت الكرة من يديه، وذلك بالدقيقة 33 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة أحرز خيسى لينجارد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، الهدف الأول فى شباك مضيفه ليفربول، بعد خطأ من البرازيلى اليسون حارس الريدز الذى سقطت الكرة من يديه، وذلك بالدقيقة 33 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، لتصبح النتيجة التعادل 1/1. الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 رابط يوتيوب ماتش liverpool ويتطلع ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الانجليزي والتى خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقتا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتى الريدز فى المركز الثانى بـ42 نقطة، في الوقت الذى يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة. الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-12-2018 رابط يوتيوب ماتش liverpool

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