قائمة الأهلي لمواجهة النجوم.. عودة الشناوي وأزارو.. وغياب إكرامي وسليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعداد لمواجهة النجوم، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فريق النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقط.

وشهد القائمة غياب شريف إكرامي للإصابة في العضلة الضامة، وعودة كل من محمد الشناوي والمغربي وليد أزارو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، باسم علي، ساليف كوليبالي، محمد هاني.

خط الوسط: اسلام محارب، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، أحمد حمودي، محمد شريف.

خط الهجو: وليد أزارو، مروان محسن.