مران الأهلي.. غياب إكرامي.. وعودة فتحي ومحمد نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم الأحد، استعدادًا لملاقاة النجوم غدًا الأثنين، في لقاء مؤجل من الجولة 12 للدوري المصري.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن شريف إكرامي غاب عن التواجد في المران بسبب شعوره بألام في العضلة الضامة، مما قد يتسبب في غيابه عن التواجد في اللقاء القادم.

وانتظم أحمد فتحي في التدريبات الجماعية، في الوقت الذي بدأ فيه محمد نجيب تدريبات الجري في سبيل العودة للتدريبات الجماعية بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض لاعبو الأهلي الأساسيين تدريبًا خفيفًا، بينما تواجد في التقسيمة جميع اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة منتظمة خلال المباريات.

وشهد المران خوض أحمد حمدي لتدريبات تأهيلية استعدادًا للمشاركة في المران الجماعي خلال الأيام المقبلة.