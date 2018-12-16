كريم بامبو يضيف هدف الإسماعيلي الثاني في القطن الكاميروني

كتب- محمد يوسف:

سجل كريم بامبو هدف الإسماعيلي الثاني في شباك القطن الكاميروني، في المباراة التى يجمع بين الفريقين حاليًا، على ملعب إستاد

الإسماعيلية، ضمن منافسات دور 32 الثانى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعزز الهدف الثانى لنادى الإسماعيلي اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني بهدف دون رد، سجله باهر المحمدي من رأسية رائعة.