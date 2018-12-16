شاهد.. ماني يقتنص هدف ليفربول الأول في مانشستر يونايتد بـ ديربي إنجلترا

كتب - أمير فرج:

اقتنص السنغالي ساديو ماني هدف التقدم لفريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ماني لفريق ليفربول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من فابينو لاعب وسط الريدز خلف ظهر المدافعين،

وصلت إلى ماني الذي استلم وسدد الكرة في شباك دي خيا.

دخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد وعينه على الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

وزاد فريق مانشستر سيتي الضغوطات على ليفربول بعد أن حقق الفوز

على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، لينتزع الصدارة مرة أخرى من كتيبة يورجن كلوب.

بينما يدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دون ضغوط كبيرة، خاصة وأنه لا ينافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بل يكتفي فقط بضمان حجز مقعد له في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل فيه الدولي المصري محمد صلاح أية أهداف حتى الآن.

شاهد الهدف..