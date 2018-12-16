أرسنال يتذوق طعم الهزيمة للمرة الأولى منذ 120 يوما

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

خسر فريق أرسنال أمام نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت ماري، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر تلك الهزيمة الأولى لأرسنال منذ 4 أشهر بعد خسارته أمام تشيلسي في شهر أغسطس الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي،

منذ حينها لم يعرف أرسنال طعم الهزيمة لمدة 4 أشهر حتى الجولة السادسة العشر، قبل أن يخسر أمام ساوثهامبتون اليوم ويكسر سلسلة "اللاهزيمة" مع ولاية المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري، والذي بدأت منذ 22 مباراة بدون هزيمة، بواقع 17 فوز و5تعادلات في جميع المسابقات.

وانتهت سلسلة "اللاهزيمة" للجانرز على يد المدرب الألماني الجديد رالف هايسنهوتل لفريق ساوثهمبتون، والذي يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعد خوضه لمباراته الثالثة مع الفريق في الدوري.

الغريب في الأمر على الرغم من أداء أرسنال المتوسط بالموسم الماضي في نهاية ولاية المدرب المخضرم أرسين فينجر، قد فاز أرسنال على ساوثهمبتون بنفس النتيجة 3-2.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة.