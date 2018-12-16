الإسماعيلى يلدغ القطن الكاميروني بهدف في الشوط الأول بأبطال أفريقيا

كتب- محمد يوسف:

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن

منافسات الدور 32 الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة

45 قبل نهاية الشوط الأول.

وسيطر لاعبو الدراويش على مجريات الشوط الأول وسيطروا على وسط الملعب، إلى أن نجح باهر المحمدي في ترجمة السيطرة إلى هدف قبل نهاية نصف المباراة.