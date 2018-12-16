شاهد.. هازارد يقود تشيلسى للفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي

كتب- محمد يوسف:

اقتنص نادي تشيلسي ثلاث نقاط غالية بفوزه على نظيره برايتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الإسبوع السابع عشر ببطولة الدوري الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

سجل تشيلسي الهدف الاول عن طريق اللاعب بيدرو

في الدقيقة السابعة عشر، وأضاف إدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الثالثة والثلاثون، لينتهى الشوط الأول بتقدم البلوز ثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل نادى برايتون هدفه الوحيد عن طريق اللاعب سولى مارش في الدقيقة السادسة والستون، وتنتهى المباراة بتلك النتيجة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 37 في المركز الرابع، ويتوقف رصيد برايتون عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدورى الانجليزي.