شاهد.. أرسنال يسقط في فخ الهزيمة بعد 22 مباراة بدون خسارة

كتب - أمير فرج:

سقط فريق أرسنال في فخ الهزيمة أمام نظيره ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك الدولي المصري محمد النني في اللقاء واكتفى بالمشاهدة من على دكة بدلاء الجانرز.

افتتح فريق ساوثهامبتون التهديف في الدقيقة 20 عن طريق داني انجز،

وبعد ثمانية دقائق نجح فريق أرسنال في إدراك التعادل عن طريق هنريك مخيتريان برأسية رائعة في الشباك.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم مجدداً في الدقيقة 44 بكرة رأسية جديدة، ومرة أخرى عن طريق رأس الحربة داني إنجز، الذي تلقى كرة مرفوعة من اليمين هذه المرة، عن طريق المتميز ناثان ريدموند، ليباغث الحارس لينو ويضعها على يساره بإقتدار.

وفي الدقيقة 52 تمكن أرسنال من تسجيل التعادل، بعد كرة إفتكها الغندوزي، وإستلمها لاكازيت الذي أوصلها إلى مخيتريان على مشارف منطقة الجزاء ليسددها الأرميني فضربت في المدافع فيسترجارد وخدعت

الحارس ماكارثي وعبرت إلى المرمى.

وجاء هدف الفوز لساوثهامتون عن طريق البديلين شين لونغ وتشارلي اوستن، وبنفس الكيفية، حيث رفع لونغ الكرة من الجهة اليمنى بإتجاه اوستن على القائم الثاني الذي قابلها برأسية جميلة في المرمى، وينتهي اللقاء بفوز ساوثهامتون 3-2.

ليسقط أرسنال للمرة الأولى بعد 22 مباراة بدون هزيمة في مختلف المسابقات، ليتحمد رصيده عند 34 نقطة ويبقى خامساً، ورفع ساوثهامتون رصيده إلى 12 ليصبح السابع عشر.

ولعب أرسنال بتشكيل مكون من:

لينو - بيليرين - ليختشتاينر - كوتشيلني - مونريال - تشاكا - جندوزي - توريرا - مختاريان - أيوبي - أوباميانج.

شاهد أهداف المباراة