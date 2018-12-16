رياضة | يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

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يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

زوار الخليج 365 الرياضي الكرام تابعوا معنا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي على استاد آنفيلد.

ويلعب محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول خلال المباراة التي تضم الفريقين الأكثر تتويجًا بالدوري في تاريخ انجلترا.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ كلاين، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون؛ فابينيو، فينالدوم، كايتا؛ مانى، صلاح، فيرمينو.

وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: دافيد دي خيا؛ فيكتور ليندلوف، اريك بايلي، ماتيو دارميان؛ ديوجو دالوت، أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، أشلي يونج، جيسي لينجارد، روميلو لوكاكو، ماركوس راشفورد.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

أجرى مورينيو تعديل في تشكيل المباراة قبل بدايتها بسبب إصابة كريس سمالينج، حيث تقرر أن يشارك اريك بايلي بدلًا منه.

يعتمد مورينيو في تشكيله على غلق المساحات في مواجهة محمد صلاح من أجل تقليل خطورته، ونفس الأمر بالنسبة لساديو مانى في الجناب الآخر.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

الشوط الأول

بالرغم من الحصار الذي وضعه مانشستر يونايتد من أجل ايقاف محمد صلاح، استطاع اللاعب في الدقيقة الثانية أن يتخلص من رقابة أشلي يونج ويلعب كرة لفيرمينو الذي صوب كرة ارتدت من الدفاع.

أسكن لوكاكو الكرة في شباك ليفربول في الدقيقة 5 من عمر المباراة من تعامل مع عرضية أتت من كرة ثابتة، لكن الحكم المساعد رفع رايته معلنًا عن تسلل.

على مدار الدقائق العشر الأولى من المباراة تلاعب ليفربول بدفاع مانشستر يونايتد المتكتل واخترق منطقة الجزاء بكل الطرق، غير أن النهاية دائما كانت ترتطم بأجساد لاعبي الضيوف، أو تخرج إلى خارج الملعب.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر