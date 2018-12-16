رياضة | عاجل.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفر في شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

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عاجل.. ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفر في شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

وجاء هدف الليفر الأول عبر لاعبه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 24 من عمر القاء الذي يشهد استحواذا كبيرا من جانب أصحاب الأرض. أحرز فريق ليفربول الهدف الأول شباك مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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