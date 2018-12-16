رياضة | استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق التي تخوض غدًا الأثنين مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من:-

هشام محمد واسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وأحمد علاء وكريم نيدفيد ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم علي وميدو جابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

وشملت قائمة المستبعدين :

شريف إكرامي - حسام عاشور - صلاح محسن - محمد نجيب - سعد الدين سمير للإصابة وأحمد فتحي وعلي معلول لعدم الجاهزية، وصبري رحيل لوجهة نظر فنية ووليد سليمان.