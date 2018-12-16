رياضة | رابط - Liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | Yalla Shoot

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رابط - Liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | Yalla Shoot وصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، مع نجوم الريدز إلى ملعب "آنفيلد"، منذ قليل، استعداد للمواجهة النارية أمام مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة وصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، مع نجوم الريدز إلى ملعب "آنفيلد"، منذ قليل، استعداد للمواجهة النارية أمام مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". رابط - Liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | Yalla Shoot ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الانجليزي والتى خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقتا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتى الريدز فى المركز الثانى بـ42 نقطة، في الوقت الذى يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة. رابط - Liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | Yalla Shoot

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