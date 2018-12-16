رياضة | بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot

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بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: جوميز – فان ديك – لوفرين – روبيرتسون خط الوسط: هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني بدأت المباراة النتيجة 0/0 د 7 النتيجة تعادل سلبى د 12 هجوم كاسح لفريق محمد صلاح والنتيجة 0/0 د 18 محاولات خجومية مستمرة من ليفربول والنتيجة تعادل سلبى د 20 0/0 بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot

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