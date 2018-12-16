رياضة | فاسكيز: هدفنا التتويج بمونديال الأندية للعام الثالث على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز: هدفنا التتويج بمونديال الأندية للعام الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد أن فريقه يسعى لحصد لقب بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في دولة الإمارات.

وطارت بعثة الملكي صباح اليوم الأحد إلى مدينة أبو ظبي، حيث سيخوض الميرنجي أولى مبارياته في البطولة يوم الأربعاء المقبل ضد كاشيما أنتلرز بالدور نصف النهائي للبطولة.

وقال فاسكيز في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نتطلع لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للعام الثالث على التوالي وليس من السهل الوصول إلى ذلك".

وأضاف : "يجب أن نعطي كاشيما أنتلرز الأهمية التي يستحقها خلال مواجهته المقبلة، فقد احتاج الملكي لوقت طويل للفوز عليه من قبل".

وتابع: "سر النجاح في المواسم الـ 3 الماضية كان العمل الجماعي وكنا جميعا نسير في نفس الاتجاه".

واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً: "العمل الذي نقوم به والسرعة وقوة التنفيذ وتسجيل الأهداف هي الأشياء التي ستقودنا لحصد البطولات".