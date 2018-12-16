رياضة | كورة لايف HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | مباراة ليفربول Mo Salah بث مباشر

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ألغى حكم مباراة فريقى ليفربول الإنجليزى ومانشستر يونايتد، هدفا للشياطين الحمر بداعى تسلل روميلو لوكاكو، بالدقيقة الرابعة من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". ويتطلع ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الانجليزي والتى خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقتا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتى الريدز فى المركز الثانى بـ42 نقطة، في الوقت الذى يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة.

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