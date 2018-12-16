رياضة | عاجل.. أزارو وكوليبالي في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزارو وكوليبالي في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق التي تخوض غدًا الأثنين مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من:-

هشام محمد واسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وأحمد علاء وكريم نيدفيد ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم علي وميدو جابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.