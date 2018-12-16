رياضة | embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي | بين ماتش Match

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embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي | بين ماتش Match

حظي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بتأييد جماهير النادي بعد القرار الذي اتخذه باستبعاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التشكيلة الأساسية الي ستخوض مباراة ليفربول بعد قليل في قمة الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام مورينيو بإقصاء بوجبا للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، حيث لم يدفع به في مباراة آرسنال الماضية، وتجاهله اليوم أمام ليفربول أيضاً، وذلك رغم أنه يعد أغلى لاعب في تاريخ النادي.

embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي | بين ماتش Match

وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن ردة فعل الجماهير على هذا القرار كانت غريبة لأنها أيدت مورينيو، فهناك إجماع عند عشاق الشياطين الحمر أن بوجبا يستحق الجلوس على دكة البدلاء لأنه لا يقدم أفضل ما لديه.

ونقلت الصحيفة في تقريرها تعليقات المشجعين، حيث علق أحدهم “استحق ذلك”، وقال آخر “سوف نحظى بفرصة للفوز الآن”، وأضاف مشجع ثالث “إنها أخبار رائعة”.

embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي | بين ماتش Match

وشن روي كين أسطورة مانشستر يونايتد هجوماً لاذعاً على بوجبا خلال الاستديو التحليلي لقنوات سكاي سبورت، وقال “كل ما يجري في رأس بوجبا هو أن يدمر مدربه، إذا لم يقدم اللاعب أفضل ما لديه فيجب استبعاده”.

وأضاف “الناس يقولون أن مورينيو لا يفعل شيء لكي يجذب اللاعب إلى جانبه، لكنه منحه شارة القيادة وكانت هذه لفتة طيبة من مورينيو، لكن بوجبا ردها في وجهه”.

embratoria يلا شوت liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي | بين ماتش Match