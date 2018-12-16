رياضة | أهلي ٩٩ يواجه سموحة.. 27 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٩٩ يواجه سموحة.. 27 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة، يخطره فيه بتحديد موعد جديد لمباراة فريق الناشئين (مواليد ١٩٩٩) أمام فريق سموحة، بعد تأجيلها.

وكانت المباراة من المقرر أن تقام يوم الخميس ٦ من ديسمبر الجاري. وسافر الأهلي بالفعل إلى الإسكندرية، إلا أنها تأجلت بسبب الأمطار التي أغرقت أرضية ملعب سموحة، ليتم تأجليها إلى يوم الخميس الـ٢٧ من ديسمبر الجاري.

ويلعب “أهلي ٩٩” أمام مضيفه الزمالك الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ١٧ والأخيرة من الدور الأول من بطولة الجمهورية، ثم يخوض مباراته المؤجلة أمام سموحة في الأسبوع التالي، علمًا بأنه يتصدّر جدول الترتيب برصيد ٣٣ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي.