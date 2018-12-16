رياضة | كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول hd

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كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول hd

تعرض الدولي الإنجليزي، كريس سمولينج، مدافع فريق مانشستر يونايتد للإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل لقاء ليفربول في قمة البريمرليج بالجولة 17.

سمولينج كان ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، لكنه شعر ببعض الإنزعاجات في قدمه قبل دقائق قليلة من المباراة، ليخرج على اثرها مباشرةً.

جوزية مورينيو أقحم الإيفواري إيريك بيلي ليعوض المدافع الإنجليزي الذي تعرض للإصابة، آملاً أن يوقف محمد صلاح ورفاقه في هجوم ليفربول.

كورة اون لاين لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع .. يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول hd