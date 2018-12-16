كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد
زوار الخليج 365 الرياضي الأعزاء، تابعوا معنا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.
ويلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا، دالوت، بايلي، ليندلوف، دارميان، هيريرا، ماتيتش، يونج، لينجارد، راشفورد، لوكاكو.
تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .