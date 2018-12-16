رياضة | تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد

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زوار الخليج 365 الرياضي الأعزاء، تابعوا معنا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا، دالوت، بايلي، ليندلوف، دارميان، هيريرا، ماتيتش، يونج، لينجارد، راشفورد، لوكاكو.

تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد