رياضة | عاجل.. استبعاد شريف إكرامي من مباراة الأهلي والنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد شريف إكرامي من مباراة الأهلي والنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق من مواجهة النجوم المقرر إقامتها غدا، في ظل استمرار معاناته من اإصابه في العضلة الضامة.

وفضل الجهاز الفني إعفاء إكرامي من مواجهة النجوم خوفآ من تفاقم اصابته في الوقت الذي سيتم تجهيز الحارس الدولي لمواجهة جيما الأثيوبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.