رياضة | بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف

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بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16/12/12018 رابط ماتش الليفر ضد المان يونايتد في قمة الجولة 17 من منافسات البريمييرليج يرحل مانشستر يونايتد إلى الأنفيلد ليقابل ليفربول في ديربي الشمال الغربي الديربي الذي يدعى بالحرب الحمراء دائماً ما كان محلاً للتشويق والتنافس بين أكبر فريقين في إنجلترا ومطلع أنظار جميع العالم حيث تعد هذه المواجهة من أكثر المواجهات متابعة حول العالم مانشستر يونايتد الذي يتفوق في المواجهات بين الفريقين مؤخراً يسعى لتحقيق انتصارين على التوالي على ليفربول لأول مرة منذ 2016 عندما انتصر الفريق في 4 مواجهات متتالية.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر اليوم مباراة مهمة جداً للمان يونايتد للاستمرار في تحسين موقعه في جدول الترتيب الفريق الذي لا يعيش أفضل أحواله مؤخراً حيث لم ينتصر إلا في مباراة واحدة من آخر أربعة في جميع المسابقات ولكن شخصية المان يونايتد عودتنا دائماً على الظهور في المواجهات الكبيرة فيما يسعى ليفربول الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة بصدارته للبريمييرليج وبكونه الفريقين الوحيد الذي لم يهزم إلى الآن في المسابقة لأن يحقق انتصاره الأول على المان يونايتد في آخر 8 مباريات في البريمييرليج للمحافظة على الصدارة.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف

رابط ماتش الليفر ضد المان يونايتد اون لاين لايف بدون تقطيع المباراة ستشهد أيضاً مواجهة بين اثنين من أفضل المدربين في العالم بين كلوب ومورينيو حيث يتفوق يورجن على جوزيه في المواجهات السابقة بفارق بسيط ولكن كلوب لم يذق طعم الانتصار حتى الآن ضد مورينيو مع مانشستر يونايتد في أربع مواجهات سابقة فيما يملك مورينيو سجل ممتاز ضد ليفربول في مواجهات البريمييرليج والأنفيلد.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف

بالنسبة للغيابات يستمر غياب سانشيز وليندلوف عن المان يونايتد فيما ستكون مشاركة العديد من اللاعبين في محل شك أبرزهم مارسيال وشاو وسمولينج ودارميان ودالو فيما يتوقع استمرار مشاركة جونز وبايي كقلبي الدفاع فيما يشارك يونغ وفالنسيا على الأطراف في الوسط يتوقع استمرار استبعاد بوغبا ومشاركة هيريرا وماتيتش بجانب الإسباني المتألق دائماً أمام ليفربول خوان ماتا كما يتوقع مشاركة راشفورد ولينجارد ولوكاكو في المقدمة.

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

دي خيا (GK) يونغ - جونز - بايي - فالنسيا (C) / هيريرا - ماتيتش - ماتا / راشفورد - لوكاكو - لينجارد.

تشكيلة ليفربول امام مانشستر يونايتد

أليسون / خط الدفاع: روبرتسون - لوفرين - فان دايك - ميلنر / خط الوسط: كيتا - فابينيو - هيندرسون / خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد يلا شوت لايف