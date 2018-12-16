رياضة | ساوثهامبتون يُنهي سلسلة اللاهزيمة للأرسنال بعد 22 مباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساوثهامبتون يُنهي سلسلة اللاهزيمة للأرسنال بعد 22 مباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني أمام نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3/2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2018-2019.

ساوثهامبتون كان البادئ بالتسجيل عبر اللاعب داني إنجز في الدقيقة 20، ونجح مخيتاريان في إدراك التعادل للارسنال في الدقيقة 28، قبل أن يعود إنجز ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني استطاع مختاريان في تسجيل هدف التعادل للارسنال في الدقيقة 53، ولكن خطف تشارلي أوستن هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وتعتبر هذه الهزيمة الأول لفريق أرسنال منذ 4 أشهر تقريبًا، حيث كانت ترجع الخسارة الأخيرة للجانرز إلى 18 أغسطس 2018، وذلك عندما خسر أمام تشيلسي 3-2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على سجله خال من الهزائم في 22 مباراة خاضها خلال الأربع أشهر الماضية، بواقع 14 مباراة في الدوري الإنجليزي، و 6 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حقق 17 إنتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، قبل أن يُنهي ساوثهامبتون سلسلة اللاهزيمة للجانرز بالفوز عليه 3/2 في مباراة اليوم.

ويحتل فريق أرسنال حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يتصدر مانشيستر سيتي ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وتوتنهام يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة.