رياضة | ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

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يحتضن ملعب أنفيلد، في السادسة من مساء اليوم الأحد، واحدة من أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، وذلك عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول المتصدر في قمة الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعي الريدز لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي ، في حين أن مانشتسر يونايتد يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد غريمه التقليدي لأول مرة منذ يناير 2016.

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