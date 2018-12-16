رياضة | أحمد فتحي يعلن جاهزيته لموقعة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يعلن جاهزيته لموقعة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة جيما الإثيوبي، مرانًا خفيفًا مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، تتضمّن بعض التدريبات البدنية، ثم أعقبها تدريبات خفيفة بالكرة.

في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين تدريبات بالكرة، تحت إشراف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يذكر أن “يوسف” يعلن عقب انتهاء المران المسائي، اليوم، قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء النجوم غدًا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وانتظم أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأحد. وتخلّص “فتحي” من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. ويخوض الأهلي مرانه الأخير، اليوم، استعدادًا لمواجهة النجوم غدًا، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.