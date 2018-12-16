رياضة | بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد محمد صلاح | كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد محمد صلاح | كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد محمد صلاح | كورة ستار الان الشوط الأول مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع لقاء المتعة والإثارة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر.

فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة حيثُ فاز بـ 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 4 لقاءات.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة عشر مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2 وسيقوم المعلق المميز رؤوف خليف بالتعليق على تلك المواجهة النارية التي تنتظرها الجماهير المصري لرؤية نجمها محمد صلاح.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.