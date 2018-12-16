رياضة | يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

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يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الأول، ليفربول الإنجليزي في مواجهة مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك في قمة قوية للغاية، من أجل هدف وحيد وهو الإنتصار، فمن سيظفر بالثلاث نقاط اليوم، الريدز بقيادة محمد صلاح، يأملوا في إستعادة الصدارة من جديد، بعدما خطفها السيتي، بالفوز أمس علي حساب نادي إيفرتون بثلاثية، ويأمل في الفوز علي حساب نادي الشياطين الحمر، من أجل العودة للتصدر من جديد، بينما يأمل اليونايتد في تحقيق إنتصار من أجل عودة الروح والمعنويات من جديد، ولكن قسم كبير من الجماهير تري أن الهزيمة أفضل لها، لأنها لن تساعد الغريم التقليدي، السيتي في الوصول للقمة.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365 لايف، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر في لقاء اليوم الأحد 16 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر

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يمكنك الضغط علي المباراة التي ترغب في مشاهدتها، بالإضافة إلي إمكانية تقليل أو تزويد نسبة الجودة الخاصة بكل قناة، من خلال الزر المتواجد بجانب زر الصوت، وذلك علي حسب حالة النت لديك، ويمكن الإنتظار بضع ثواني من أجل تحميل القناة وستعمل لديك بكل سلاسة

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين