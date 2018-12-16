رياضة | أرسنال يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون في غياب النني

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فاز ساوثهامبتون على آرسنال، بنتيجة 3-2، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة 17 بالدوري الانجليزي الممتاز.
أحرز أهداف ساوثهامبتون، داني إنجز في الدقيقتين 20 و44، وتشارلي أوستين الهدف الثالث في الدقيقة 85، بينما جاء هدفي آرسنال عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقتين 28 و53، في مباراة شهدت غياب المصري محمد النني لاعب أرسنال.
توقف رصيد الجانرز عند 34 نقطة، في المركز الـ5، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون لـ12 نقطة في المركز 17.
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