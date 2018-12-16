الان تتابع السومة ينفي “الإشاعات”.. ويحفز الأهلي قبل كلاسيكو الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - عون الفيصل - الخليج 365:

نفى نجم النادي الأهلي الكابتن عمر السومة ما تردد يوم أمس عن إيقافه إداريا عن مباراة الأهلي والشباب، والتي خسرها فريقه بهدف وحيد.

وحفز اللاعب، جماهير ناديه، قبل الكلاسيكو المنتظر يوم الجمعة المقبل أمام الهلال. قائلا: “‏السلام عليكم، حابب أقولكم شيء.. أقسم بالله العظيم أنكم ظالمين موسى المحياني كثيرا، ولا توجد مشكلة بيننا، ولم أستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري”.

وأضاف السومة، عبر تويتر: “نتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة، وعدم الالتفات للإشاعات، يعطيكم العافية”.

يذكر ان النادي الأهلي جدد تعاقده مع النجم الدولي عمر السومة، مطلع الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى 2022؛ ما ييدد كل الإشاعات التي تلاحق اللاعب.