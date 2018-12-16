شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق في مواجهة اليوم امام مانشستر يونايتد، في اطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:«اليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرستون، فابينهو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني».
شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد (صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .