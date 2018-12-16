شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق في مواجهة اليوم امام مانشستر يونايتد، في اطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:«اليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرستون، فابينهو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني».