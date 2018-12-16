صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يوناتيد

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود النجم المصرى محمد صلاح الخط الهجوم لفريق ليفربول ضد المان يونايتد، حيث جاء التشكيل الأساسى للريدز كالتالى..

أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني.