الأهلى: توقيع مارتن لاسارتى على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف

أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، عن تولي الأوروجوياني مارتين لاسارتي القيادة الفنية للأحمر ليكون خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان صاحب الـ57 عامًا وصل إلى مقر الأهلي صباح اليوم الأحد، ليجتمع مع رئيس النادي محمود الخطيب وسمير عدلي المدير الإداري ووكلاء المدرب.

وأفاد عبد الحفيظ، أن لاسارتي وقع على عقد مدته موسم ونصف ليصبح مدربًا للأحمر بصورة رسمية.

وكان محمد يوسف تولى الإدارة الفنية للأهلي بصورة مؤقتة خلال الفترة الماضية بدلاً من كارتيرون والذي أقيل من منصبه عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الخروج من كأس زايد.

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