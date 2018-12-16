شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن رحيل فضل وغالي وهيثم عرابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.

وقرر الخطيب تعيين أمير توفيق مديرا للتعاقدات بدلا من محمد فضل، كما تم توجيه الشكر لهيثم عرابي والذي تم تعيينه مؤخرا باللجنة.