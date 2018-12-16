شكرا لقرائتكم تشيلسي يتقدم على برايتون بثنائية هازارد وبيدرو في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق تشيلسى على مضيفه برايتون بهدفين نظيفين فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الطرفين عصر اليوم،الأحد، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

أحرز أهداف الشوط الأول لصالح تشيلسى بيدرو فى الدقيقة 17 وأضاف إيدين هازارد الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من أحداث اللقاء.

وقبل هذه المباراة، يحتل فريق تشيلسى يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة فيما يأتى برايتون بالمركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.