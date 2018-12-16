شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تهدد مشجعي لاتسيو بعد اعتدائهم على شرطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهدت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة من "الحمقى" اعتدت على شرطي بعد مباراة كرة قدم نارية بين لاتسيو وآنتراخت فرانكفورت.

وجاء تصريح ترينتا ردا على مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ضابطا بالشرطة وهو يتلقى السباب وتُقذف عليه زجاجات وصناديق قمامة على أيدي مجموعة من المشجعين الغاضبين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضابط تدخل في وقت متأخر من يوم الخميس في منطقة تراستيفيري بوسط روما للدفاع عن رجل ألماني يتعرض لهجوم من مشجعين مشاغبين لنادي لاتسيو يحملون هراوات.

ويظهر الضابط في الفيديو وهو يحاول تهدئة المشاغبين، بينما كان يحمل مسدسا في يده، قبل أن يستسلم ويهرب. وقالت ترينتا إنها اتصلت به هاتفيا لتشكره على جهوده، وإنها سترتب لقاء لشكره وجها لوجه نيابة عن البلاد.

وكتبت ترينتا في رسالة عبر موقع فيسبوك: بالنسبة للحمقى الذين هاجموه فسيدفعون ثمن فعلتهم، يمكنني أن أؤكد لكم أنهم سيدفعون الثمن.

وكان لاتسيو استضاف نادي فرانكفورت يوم الخميس الماضي في مباراة بالدوري الأوروبي وخسر 1-2. وتم توجيه اتهامات للمشجعين الألمان الزائرين بانتهاج سلوك عنيف داخل الاستاد وخارجه.

وتم القبض على خمسة منهم قبل المباراة، وتم منع 14 منهم من دخول الملاعب الإيطالية لمدة خمس سنوات، الجمعة.