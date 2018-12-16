شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يشارك في مران الأهلي..ونجيب يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد فتحي لاعب الأهلي في المران الجماعي لفريقه مساء اليوم، الأحد، وتخلّص أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

في الوقت الذي بدأ محمد نجيب، مدافع الفريق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأحد.

ويؤدي نجيب برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة في ركبته، والتي على إثرها خضع لجراحة الغضروف.

وأدى “نجيب” تدريبات تأهيلية، اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجوم، غدًا الاثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري.