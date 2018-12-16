شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صادق يقود أخطر هجمات الإسماعيلى على مرمى القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمد صادق لاعب الإسماعيلى أول هجمة خطرة على مرمى القطن الكاميرونى بعدما سدد صاروخية تصدى لها الحارس ببراعة فى الديقة 16 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى.. محمد فوزى. خط الدفاع.. باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه. خط الوسط.. عماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق. خط الهجوم ..كريستوفر مندوجا وشكرى نجيب. حجز الإسماعيلي، مقعده في دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين ، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صادق يقود أخطر هجمات الإسماعيلى على مرمى القطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .