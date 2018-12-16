شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو ثالث صفقات الأهلى فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يٌعد الأنجولى جيرالدو دا سيلفا لاعب الاهلى الجديد هو ثالث الصفقات التى أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد أن تم التعاقد مع الثنائى محمد محمود و محمود وحيد .

ولن يستطيع جيرالدو المشاركة مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا العام الحالى، نظرا لمشاركته مع أول أغسطس فى الدور التمهيدى للبطولة أمام بطل الكونغو.

وفى ظل تمسك الإدارة الحمراء باستمرار الثلاثى المغربى وليد أزارو والتونسى على معلول والنيجيرى أجاى، طبقا لقوانين اتحاد الكرة التى تحتم على تواجد أربعة محترفين مع كل فريق ، تأكد بشكل مؤقت رحيل ساليف كوليبالى ، مع الإبقاء على جيرالدو فى الفريق وعدم إعارته .

وسبق التعاقد مع جيرالدو ، إتمام صفقة محمد محمود لاعب وادى دجلة ،4 مواسم مقبلة ونصف تبدأ أول يناير المقبل ، بعد اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادى، والمهندس ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، والذى تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادى الأهلى، ويعكس العلاقة المتميزة التى تربط بين الناديين.

كما تعاقد مع محمود وحيد لاعب المقاصة بعد شوط طويل من المفاوضات بين الفريق الاحمر ونظيره الفيومى مدة 4 مواسم ونصف بعد أن شهدت الصفقة عراقيل تمثلت فى الخلاف حول المبلغ الذى سيحصل عليه اللاعب من الأهلى، خاصة أن مسئولاً بارزاً فى القلعة الحمراء تحدث مع اللاعب بشكل سيئ خلال الحديث فى هذه النقطة تحديداً، قبل أن يتدخل أكثر من مسئول آخر فى الأهلى ويتحدثون مع اللاعب لتنتهى الصفقة ويوافق اللاعب على التوقيع على عقود اللعب للأهلى.