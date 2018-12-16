شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاسارتى يعاين ملعب التتش وغرف ملابس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، الأورجويانى مارتن لاسارتى ، فى جولة بملعب التتش، حيث حرص المدير الفنى الجديد للأحمر على معاينة الملعب وغرف خلع الملابس، بعد الاتفاق على البنود التعاقدية لتولى تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

كان المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى قد وصل إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، منذ قليل، تمهيداً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمحمد يوسف الذى تحمل مسئولية تدريب الفريق بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون بسبب سوء النتائج ولإخفاق العربى والأفريقى للفريق.