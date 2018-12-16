شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" تبعد حلمى طولان عن تدريبات الاتحاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن تدريب الفريق اليوم بسبب نزلة برد شديدة منعته من الحضور، وقام مجدى علام المدرب العام لزعيم الثغر بقيادة التدريب وفقا للبرنامج المحدد استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد الجبل الأخضر . وقام الهانى سليمان كابتن الفريق بإجراء اتصال هاتفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمدير الفنى ونقل تحيات جميع اللاعبين . فى اطار مختلف قام هشام حسن نائب رئيس النادى بحضور تدريبات الفريق وحفز اللاعبين لاستمرار العروض الجيدة وتحقيق الفوز على ذئاب الجبل .

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