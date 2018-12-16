شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقبل استقالة حسام غالي ومحمد فضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.
وقرر الخطيب تعيين أمير توفيق مديرا للتعاقدات بدلا من محمد فضل، كما تم توجيه الشكر لهيثم عرابي والذي تم تعيينه مؤخرا باللجنة.
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